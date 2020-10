Hellas, vittoria col brivido in Coppa Italia. Ma con il Benevento si rischia l'emergenza totale

Sono serviti i calci di rigore al Verona per avere ragione di un Venezia mai domo. Il rocambolesco tre a tre maturato nei centoventi minuti non ha impedito alla squadra di Juric di strappare il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia, che metteranno di fronte agli scaligeri il Cagliari di Maran. Le insicurezze e il rendimento ondivago di ieri sono in gran parte riconducibili ad un'emergenza infortuni che, pur volubile negli elementi, è stata una costante in questo avvio di stagione. E il match di ieri non ha fatto altro che aggravare una situazione di per sé già molto delicata. L'unico che sembra avere ottime chance di recupero per il monday night contro il Benevento è Nikola Kalinic, tenuto precauzionalmente a riposo ieri per una contusione alla spalla destra.

Per il resto Juric può avere poche, pochissime certezze. Benassi sin qui non s'è visto: il guaio al polpaccio è gravoso e persistente. La speranza è che la prossima sosta possa significare per lui la fine di un calvario. La sensazione generalizzata è che per Veloso prevarrà ancora una volta la cautela, mentre Di Carmine è finito k.o. per la seconda volta, quando sembrava tutto apparecchiato per il suo rientro da titolare. Cetin resta da valutare, per non parlare di Ceccherini, Lovato e Favilli, oltre a Ruegg e soprattutto Faraoni, usciti incerottati contro il Venezia e le cui condizioni saranno da valutare nelle prossime ore.

Quasi un bollettino di guerra, che non può di certo lasciar sereni in vista del prossimo impegno in campionato. Con il Benevento occorrerà puntare su chi finora ha lanciato i segnali più incoraggianti: magari sulla freschezza di Colley, o sulla spigliatezza di Ilic, ieri a segno per la prima volta in maglia gialloblù, al pari di Ronaldo Vieira. Nel segno di una linea verde sempre più preponderante in casa Hellas.