Hellas, Zaccagni è guarito: negativo al tampone di controllo. Termina l'isolamento domiciliare

Una buona notizia in casa Hellas Verona. Il giocatore Mattia Zaccagni, uno dei giocatori della Serie A contagiati dal Coronavirus, è risultato negativo al test diagnostico. Per lui, dunque, termina il periodo di isolamento domiciliare. Di seguito il comunicato del club: "Hellas Verona FC comunica che, secondo protocollo, Mattia Zaccagni ha effettuato nelle scorse ore il controllo con test diagnostico (tampone) per il Coronavirus-Covid 19. L’esame ha dato esito negativo. Il calciatore è pertanto guarito e non dovrà più essere sottoposto al regime di isolamento domiciliare".