© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mattia Zaccagni, centrocampista dell'Hellas Verona, ha parlato a Lazio Style Channel in vista della sfida di questa sera all'Olimpico contro i biancocelesti: "Siamo carichi, sicuramente sarà una bella partita. Noi vogliamo dare continuità ai buoni risultati e per ora pensiamo solo alla salvezza. Il nostro segreto? Fare bene durante gli allenamenti in settimana e poi riproporre il tutto sul campo".