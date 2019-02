Henderson dello United nel mirino del Bayern. Sul portiere anche la Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le tedesche ci hanno preso gusto: l'esplosione di Jadon Sancho ha convinto le grandi di Bundesliga a puntare sui talenti inglesi. L'ultimo è il portiere del Manchester United, Dean Henderson. Lo riporta ESPN: sul ventunenne, che sta giocando una super stagione in prestito allo Sheffield United, c'è il Bayern Monaco. Occhio, però: sul talento brit ci sarebbe anche la Juventus in Italia. In Premier, dopo 10 clean sheets in Championship, è nel mirino sia dell'Arsenal che del Tottenham.