Theo Hernandez, nuovo arrivo in casa Milan, parla ai microfoni della tv ufficiale del club rossonero del suo primo approccio con la realtà rossonera: "In questa squadra tutti quanti hanno grandissima qualità e sono grandissimi giocatori. Numero di maglia? Mi piace il numero 19 perché è lo stesso di mio fratello. L'ho indossato anche nella scorsa stagione e, visto che era libero, ho deciso di prenderlo. Il mister? Non conoscevo Giampaolo ma è un allenatore molto bravo. In allenamento è molto aggressivo, molto intenso. Con lui e con questa rosa faremo buone cose".