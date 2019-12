Hernandez fa ripartire il Milan. Pioli ora vuole un filotto di vittorie

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un gol di Theo Hernandez a un minuto dal novantesimo ha regalato la vittoria e i tre punti al Milan. E’ il secondo successo dei rossoneri sotto la gestione Pioli, l’ultima un mese fa in casa contro la Spal. Il Milan con questa vittoria è salito a quota 17 punti e si è allontanato dalla zona retrocessione, ma resta ancora distante da quella europea. La vittoria di Parma ha un peso specifico importante perché arriva in un momento di svolta. Il Milan non gioca male, è ben messo in campo ma riesce ad ottenere pochi punti perché non segna. L’attacco resta il punto debole dei rossoneri, e ieri grazie alla zampata di Hernandez la squadra di Pioli è riuscita a mascherare un problema che inizia a diventare pesantissimo.

Piatek e Leao non segnano, così tocca agli altri sbloccarsi. “Leao è entrato bene, non riempie l'area come Kris ma abbiamo altri giocatori che possono riempirla, sono entrati bene Calhanoglu, Suso, Bonaventura. A Kris manca il gol, non può essere sorridente, dobbiamo aiutarlo e lui deve farsi aiutare", ha detto Pioli alla fine del match. “Dobbiamo essere più precisi e concreti. Tirando in porta 27 volte e fare un solo gol, non ci soddisfa. Il nostro obiettivo è migliorare la classifica. C'era l'obiettivo della vittoria e se non fosse arrivata, sarebbe stato molto pesante. Dobbiamo rimanere concentrati. Gli avversari sono duri. Può essere la partita della svolta? Lo sarà se daremo continuità ai risultati. Era importante, ma anche le prossime sono importanti”.

Da qui a Natale mancano tre partite e il Milan conta di vincerle tutte per cercare di arrivare a Natale con 26 punti e sperare che l’arrivo di un attaccante possa cambiare le sorti del campionato. Il sogno è Ibrahimovic, ma se lo svedese non dovesse arrivare, il Milan vorrebbe comunque rinforzare il reparto offensivo con un uomo d’esperienza. Ma prima c’è il campo, e le sfide contro Bologna, Sassuolo e Atalanta, tre match che Pioli vuole vincere per dare continuità al suo gioco e al suo lavoro.