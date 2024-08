Ufficiale Hernani rinnova col Parma fino al 2026: "Citazione speciale per il presidente Krause"

vedi letture

"Parma Calcio annuncia che Hernani Azevedo Junior ha rinnovato il contratto fino al 30.06.2026". Questo il comunicato ufficiale con cui il club ducale annuncia il prolungamento del centrocampista. "Tornato a Parma nell’estate 2023, il centrocampista brasiliano è una delle anime dello spogliatoio gialloblu: con il suo carisma e la sua esperienza ha aiutato la squadra a disputare un campionato di vertice fino al raggiungimento della vittoria nel campionato di Serie B, ottenendo la storica promozione in A. Questa è la quarta stagione con la maglia gialloblu, con la quale Hernani Jr. ha collezionato oltre 100 presenze in partite ufficiali e 11 gol".

Le parole di Hernani ai canali ufficiali del Parma: “Prima di tutto ringrazio Dio per quello che è successo e per questo rinnovo con il Parma, ringrazio la mia famiglia, la dirigenza al completo e lo staff tecnico. Naturalmente una citazione speciale la voglio dedicare al Presidente Kyle J. Krause per la fiducia che mi ha concesso. Su di me, visto che sono ambizioso e ho voglia di crescere, dico che sono veramente contento di far parte di questo sogno e di poter far parte di un Club che anno dopo anno dimostra di voler stare sempre nel posto più bello del calcio, che ci siamo guadagnati raggiungendo la massima serie l’anno scorso. Io con il Parma ho vissuto uno dei punti più bassi della storia del Club, ma oggi avere l’opportunità di ritornare qui e guadagnare la Serie A, penso che sia qualcosa di davvero spettacolare. Continuare con questa maglia è bellissimo: onorare questa città e onorare i parmigiani, voglio ringraziarli tutti per la forza che ogni giorno mi danno. E Forza Parma!”.