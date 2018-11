Herrera allontana Inter e Roma: "Mi piacerebbe restare al Porto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Hector Herrera allontana Inter e Roma. Interpellato sul suo futuro dopo il gol e la vittoria di ieri contro la Lokomotiv Mosca, il centrocampista del Porto ha parlato così delle trattative per il rinnovo del suo contatto in scadenza il prossimo 30 giugno: "La cosa migliore sarebbe trovare un accordo col Porto. Sto dando anima e corpo per questa squadra, è chiaro che mi piacerebbe restare ancora qui".