Herrera in scadenza a giugno: ci pensano Inter e Roma

Hector Herrera, centrocampista in scadenza col Porto, è uno dei nomi più ambiti in vista della prossima stagione. In Italia ci pensano Inter e Roma, che da settimane lo stanno seguendo con attenzione per muoversi nel momento più giusto. Occhio però anche alla Premier League: il Watford della famiglia Pozzo è in piena corsa per il giocatore, che tra l'altro piace anche ad Arsenal e Crystal Palace. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.