© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Krzysztof Piatek, passato ufficialmente all'Hertha, è intervenuto su Instagram e ha mostrato la sua soddisfazione per l'accordo raggiunto: "Sono davvero entusiasta di essere parte di questo progetto e per giocare in Bundesliga per la mia nuova squadra, in una grande città con un tifo incredibile. Non vedo l'ora di giocare all'Olympiastadion".