Il giocatore ceco dell'Hertha Berlino, Vladimir Darida, ha parlato a ISport delle offerte ricevute a gennaio, rigettate tutte dal suo club: "Fenerbahce, Leganes, Rayo Vallecano e Udinese mi hanno cercato. In particolare, il Fenerbahce era fortemente interessato, ma ho saputo che l'Hertha non voleva cedermi. Comunque sono felice qui e nell'estate del 2017 ho allungato il mio contratto. Non ho mai pensato di andarmene presto".