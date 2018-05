Heynckes non si ripete e Kovac ringrazia. Ha qualcosa da vincere

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La discreta gavetta fata con Croazia ed Eintracht avrà insegnato qualcosa a Niko Kovac, prossimo allenatore del Bayern Monaco, ma difficilmente tra i suoi molti pregi ci sarà la capacità di gestione di una squadra che ha vinto tutto solo un mese prima. Per fortuna, sua, non dovrà affrontare questo tipo di situazione, la stessa che invece era toccata a Pep Guardiola nel 2013, anno di grazia di Heynckes e del Bayern Monaco, ultima squadra ad alzare la Champions League prima dell'epopea iberica (Real, Barcellona, Real, Real). Le responsabilità insomma per Kovac non mancheranno, considerando che prima di lui ha fallito un certo Carlo Ancelotti, non certo il primo arrivato, ma la possibilità di migliorare il cammino fatto dal suo predecessore, - semifinalista in Champions, finalista in Coppa di Germania e campione in Bundesliga - è già di per sé un sollievo.