Hickey: "Ho scelto Bologna per l'atmosfera familiare. Serie A, un sogno. Ibra idolo"

Aaron Hickey, futuro giocatore del Bologna, ha parlato alla BBC prima di volare verso l'Italia. E non nasconde l'emozione di giocare in Serie A: "Ibrahimovic ci gioca sin da quando ero bambino, quindi è qualcosa di incredibile per me. Passare dai campetti della mia scuola a San Siro suona grandioso. La Serie A è uno dei campionati migliori al mondo. Giocare contro Ronaldo, Dybala, è qualcosa che mi fa impazzire, se mi verrà concessa l'opportunità".

Sulla scelta ricaduta su Bologna, nonostante il Bayern abbia provato a prenderlo "Al Bologna c'è un'atmosfera familiare, sento di aver preso la decisione giusta. Mi hanno fatto sentire a mio agio, ho avuto una bella sensazione".