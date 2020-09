Hickey quasi ufficiale, Destro e Falcinelli salutano. Cosa ha fatto il Bologna questa settimana

La notizia più bella in questa settimana per il Bologna è stata sicuramente il ritorno in pista di Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo è guarito dal COVID-19 e ha diretto le ultime sedute di allenamento. Ma anche il calciomercato ha regalato una bella gioia: Aaron Hickey è pronto per firmare il contratto che lo legherà alla società felsinea.

Un arrivo, attaccante cercasi - Detto del terzino scozzese classe 2002, che andrà a rinforzare la corsia mancina, il Bologna è in cerca di un attaccante da almeno 15 reti. Santander sembra destinato alla cessione (c'è lo Spezia sul Ropero e il sostituto dovrebbe essere Vladyslav Supryaga della Dinamo Kiev. In giornata è emersa la clamorosa possibilità di ingaggiare Patrick Cutrone, che potrebbe essere ceduto dalla Fiorentina. In arrivo anche Edoardo Vergani, classe 2001 dell'Inter.

Destro resta a Genova, Falcinelli vola da Stankovic - Sul fronte cessioni, due notizie ufficiali: Mattia Destro ha deciso di restare al Genoa, mentre Diego Falcinelli vola in Serbia, dove giocherà nella Stella Rossa di Dejan Stankovic.