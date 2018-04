Highlander Radja: dall'incubo di Bologna alla partitella al Camp Nou

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Nainggolan è molto importante, nelle prossime ore farà il provino decisivo per capire se potrà essere della partita. Ad oggi, comunque, le percentuali di recuperarlo sono del 50%". L'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco ieri si è espresso così in conferenza stampa sulle condizioni fisiche del Ninja Radja Nainggolan. I dubbi sul suo utilizzo dal 1' domani non possono scomparire totalmente dopo il risentimento muscolare ai flessori che solamente sabato scorso lo ha costretto a uscire anzitempo nella gara di Bologna, ma intanto nell'allenamento della rifinitura il centrocampista belga ha lavorato con la squadra, partecipando persino alla partitella e stupendo anche i più scettici. Un potenziale recupero lampo, in grado di caricare più che mai l’intero ambiente e sul quale lo stesso giocatore non aveva mostrato perplessità ancora prima della partenza per Barcellona: "Come sto? Alla grande. Altrimenti non sarei partito".

Pellegrini, anch'egli convalescente dopo un problema al polpaccio, resta in pre-allarme, ma Nainggolan non ha alcuna intenzione di guardare dalla panchina o, peggio ancora, dalla tribuna la magica sfida del Camp Nou. Abbastanza scontate le altre scelte, almeno per quarto riguarda il resto della linea mediana e la difesa giallorossa. Davanti ad Alisson giostreranno infatti da destra verso sinistra Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov, mentre a centrocampo sono sicuri di una maglia da titolare De Rossi e Strootman. Posto fisso anche per il bomber d'Europa, Edin Dzeko, che sarà affiancato nel tridente da Perotti e da uno tra El Shaarawy (favorito) e Defrel.

Questa, nel dettaglio, la probabile formazione della Roma:

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Perotti.