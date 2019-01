© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dal sito del Chelsea arrivano le prime parole di Gonzalo Higuain come nuovo attaccante dei Blues: "Quanto si è presentata l'opportunità di approdare al Chelsea ho dovuto coglierla al volo. Il Chelsea è una squadra che mi è sempre piaciuta, che ha una grande storia, uno stadio meraviglioso e gioca in Premier League, un campionato in cui ho sempre voluto giocare. Adesso spero solo di poter restituire sul campo quella fiducia che il Chelsea mi ha dimostrato. Non vedo l'ora di iniziare e spero di ambientarmi il prima possibile".