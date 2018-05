Higuain all'Olimpico come Dybala a San Siro

Fonte: Dal nostro inviato allo stadio Olimpico, Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una scelta a sorpresa. Un lusso che in Italia solo l'allenatore della Juventus può permettersi: Gonzalo Higuain non partirà dal primo minuto nella finale di Coppa Italia contro il Milan. In una gara che storicamente va spesso oltre i 90 minuti, Massimiliano Allegri ha deciso di lasciare il centravanti argentino in panchina e di lanciare Mario Mandzukic dal primo minuto. "E' pienamente recuperato, sta bene", ha detto ieri il manager livornese rispondendo alla domanda sulle condizioni fisiche del croato che dopo l'infortunio è stato subito gettato nella mischia dal primo minuto.

Cuadrado terzino destro titolare, Asamoah preferito ad Alex Sandro e Benatia al centro della difesa. Queste le altre scelte a sorpresa di Allegri, che ha però sorpreso soprattutto per il tridente offensivo: a San Siro contro l'Inter, nella gara decisiva per la corsa Scudetto, fu escluso Dybala. Adesso è il turno del Pipita Higuain. In Italia, solo la Juve può permetterselo.

Di seguito le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-3-2-1): Buffon; Cuadrado, Barzagli, Benatia, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala; Mandzukic. All. Allegri

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso