Higuain, anche la cabala ti abbandona. Non sei più uomo derby

Il gol nei minuti di recupero di Mauro Icardi manda in frantumi anche la cabala. Quella che recitava zero derby persi per Gonzalo Higuain. Lui che di stracittadine se ne intende: Buenos Aires, Madrid e Torino. Mai una sconfitta in campionato, anche grazie ai suoi guizzi. Con la Juventus, ad esempio evitò un clamoroso ko casalingo al 92' con un suo guizzo. E prima ancora, al primo derby della Mole, una doppietta decisiva per la vittoria 3-1. Ne segna cinque a Madrid, presentandosi a 19 anni con un gol che vale il pari definitivo. Solo a Buenos Aires non riesce a segnare al primo Superclasico, quando ha appena 18 anni. Si rifarà nella seconda sfida contro il Boca, quando segna una doppietta decisiva.

Questa sera è arrivata la sconfitta, la prima in una stracittadina. Lui che doveva trascinare il Milan al riscatto in una partita che in campionato non viene vinta da oltre due anni. E soprattutto una prova non all'altezza della sua fama. A marzo è chiamato al riscatto, con la speranza che il Milan sia ancora aggrappato al treno che conta. E che soprattutto gli arrivino palloni.