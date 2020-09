Higuain, c’è l’accordo con la Juve: stretta di mano con l’Inter Miami e poi l’ufficialità della risoluzione

vedi letture

Pjanic prima (oggi la partenza per Barcellona e il saluto ai tifosi bianconeri), Matuidi poi e adesso Higuain: il terzo addio in casa juventina è a un passo. La strada era chiara da quando Andrea Pirlo ha comunicato in precedenza al Pipita stesso e successivamente al pubblico in conferenza stampa che l’avventura del centravanti alla Juventus era giunta al capolinea. “Parlando con lui abbiamo deciso che le strade si devono separare. È stato un grandissimo campione ma i cicli finiscono, è stato messo da parte ma da persone serie ci siamo parlati prendendo questa decisione”, da quel 25 agosto, con le parole del neotecnico bianconero, l’indicazione è stata netta. Dopo i primi giorni di stallo, l’accelerata è arrivata con l’arrivo a Torino del fratello-agente Nicolas che ha portato agli effetti sperati.

ACCORDO VERBALE - Non è ancora arrivata la firma del Pipita sulla risoluzione del legame da 7,5 milioni che lo lega alla Juventus fino al 2021, l’accordo sulla parola però è stato trovato: addio anticipato e buonuscita all’argentino leggermente superiore alla metà dell’annualità che gli sarebbe spettata. Prima di ratificare e mettere nero su bianco la separazione da Madama, il numero 21 vuole portare a conclusione la trattativa con la squadra di David Beckham: quell’Inter Miami che ha già tesserato ormai quasi un mese fa Blaise Matuidi. L’ex Napoli è pronto a firmare un contratto biennale fino alla fine del 2022 andando a guadagnare all’incirca la stessa cifra percepita a nella città della Mole.

Si chiude una storia, quella fra Higuain e i colori bianconeri, ricca di momenti emozionanti e indimenticabili per lui e per i tifosi della Vecchia Signora come i gol europei contro Monaco e Tottenham fino alla storica rete nei minuti finali contro l’Inter nell’aprile del 2018 che valse il settimo scudetto consecutivo.