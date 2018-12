Higuain-Chelsea, la Juventus benedice l'affare

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Juventus sarebbe disposta a concedere la surroga, al Chelsea, per il prestito di Gonzalo Higuain al Chelsea. SportMediaset spiega come i dirigenti bianconeri avallano un'eventuale passaggio dell'argentino a Londra, con Morata come contropartita in rossonero, probabilmente in prestito per 18 mesi.