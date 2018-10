Higuain chiama, Icardi risponde: il derby è già cominciato

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Higuain chiama, Icardi risponde. A Milano il gol parla argentino e il derby del 21 ottobre sarà la sfida nella sfida tra due dei più grandi attaccanti in circolazione. Entrambi stanno attraversando un ottimo momento e hanno contribuito alle ultime vittorie di Milan e Inter, aiutando le due cugine a risollevarsi dopo un inizio di stagione davvero stentato. E pensare che, in estate, i due sono anche stati al centro di un enorme intrigo di mercato, uno scambio clamoroso tra i nerazzurri e la Juventus. L'affare non si è più concretizzato ma i loro destini torneranno ad incrociarsi dopo la sosta, in una stracittadina davvero importante per la classifica e il morale delle due squadre: chi perderà, potrebbe già ridimensionare le proprie ambizioni.