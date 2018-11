Higuain: "Chiedo scusa. Ho perso la testa perché era fallo di Benatia"

© foto di Daniele Mascolo/Photoviews

"Voglio chiedere scusa alla squadra, ai tifosi e al mister per la reazione che ho avuto. L'arbitro sa cosa gli ho detto e credo che a volte debbano capire le situazioni. Però la decisione è stata questa e chiedo di nuovo scusa". Parole e pensieri di Gonzalo Higuain, attaccante del Milan che ai microfoni di 'Sky' ha voluto chiedere scusa per il cartellino rosso rimediato nel finale della sfida contro la Juventus. "Quella reazione è scattata perché secondo me il fallo era di Benatia, invece ha dato punizione alla Juventus e mi ha anche ammonito. Quindi è arrivata quella reazione e il cartellino rosso".

Che emozione hai provato?

"Quando giochi contro la squadra in cui hai giocato in precedenza l'emozione è diversa, ma mi prendo le mie responsabilità e questo non deve capitare più. Avevo sbagliato il rigore, stavamo perdendo e non siamo robot, ma questo non spiega nulla. Spero solo non succeda più. Ho un bellissimo rapporto con i giocatori della Juventus ed è stato bello che tutti si sono avvicinati per fermarmi. E' stata una gara storta, per me principalmente, e non ho molto da aggiungere".

Visto il grande rapporto con i giocatori della Juve perché sei andato via?

"Non è una domanda per me. Tutti sanno quello che ho fatto alla Juventus e la decisione dell'addio non è stata mia, poi è arrivato il Milan che mi ha voluto e ho scelto il Milan".

Non è che al Milan hai troppa responsabilità?

"Si, senza dubbio. Ma io sono una persona e un giocatore molto emozionale e qualche volta non è difficile controllare i sentimenti. A volte dovrei reagire di meno, ma sono fatto così. Sono consapevole del fatto che siamo anche un esempio per i bambini e la mia reazione non è stata quella giusta".

Cosa puoi dirci sul rigore fallito?

"Ho voluto calciare il mio solito rigore, lui sa che è quello e io pensavo che aspettasse invece è partito prima e ha fatto una grandissima parata. I rigori li sbaglia chi li calcia, sentivo la fiducia di andare sul dischetto e l'ho tirato. Ora dobbiamo guardare avanti e riflettere sul fatto che abbiamo tenuto testa a una squadra fortissima".