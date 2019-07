Higuain come Batistuta. Ma la Roma ora non è su quel livello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gonzalo Higuain è passato dall'essere il miglior attaccante della Serie A, due anni fa, all'appellativo di "pacco" in un breve lasso di tempo. Forse per una questione più mentale che non altro, perché l'argentino fino al rigore sbagliato contro la Juventus aveva fatto benino con il Milan, dando l'impressione di potere essere decisivo. Il litigio successivo con Leonardo lo ha portato sempre più fuori dalle dinamiche in casa rossonera, sempre più ingombrante fino all'essere un separato in casa nella Supercoppa.

COME BATISTUTA - La realtà è che Higuain può tornare a essere fenomenale e decisivo, ma deve avere la fiducia totale e incondizionata di una piazza, più una squadra che reciti un calcio offensivo. "Chi discute Higuain è un pazzo, per ritrovarlo serve la vera Roma, potrebbe ripercorrere le orme del suo connazionale Batistuta". Le parole di Petrachi in conferenza stampa sono un'apertura grossa verso l'arrivo dell'argentino, ma in questo momento ci sono due incognite: Bati a Roma è stato devastante una sola stagione, salvo poi accartocciarsi. In più quella Roma era una squadra costruita per vincere lo Scudetto, questa sarà di transizione.

PROBLEMA INGAGGIO - C'è sempre un grosso punto interrogativo sui 9 milioni - circa - di stipendio che vanno corrisposti al Pipita. Chiaro che un addio di Dzeko, che ora guadagna 4,5, potrebbe aiutare. Ma l'idea era quella di non sforare sul tetto salariale, fissato proprio con lo stipendio del bosinaco. Con l'andare avanti dei giorni qualcosa succederà.