Higuain-Cutrone, tandem decisivo. Insistere con loro, aspettando gennaio

Manca il terzo indizio per fare la prova definitiva, ma per come è arrivato il successo questa sera si fa sempre più forte la candidatura del tandem Cutrone-Higuain dal primo minuto. "Senza il pari di Patrick non so come sarebbe andata a finire" ha commentato Rino Gattuso in conferenza stampa. Eh già. Da quel gol la partita ha cambiato inerzia: si è passati da una quasi rassegnata figuraccia a una qualificazione ai sedicesimi che si fa più concreta. Cutrone rompe il ghiaccio, Higuain ribalta la partita, ancora Cutrone mette il punto. I due insieme si sono visti contro la Roma, nella partita più bella ed emozionante della stagione. Tandem che ha fatto sognare anche per soli 6 minuti. Poi, i problemi fisici di entrambi hanno rimandato a stasera la possibilità di un remake. La classe di Higuain e la fame di Cutrone, giocatore che anche questa sera si è sacrificato come seconda punta con ottimi risultati. Un mix esplosivo con una controindicazione: i due sono gli unici veri attaccanti del Milan. Via Kalinic e André Silva non ci sono alternative. Borini ha dimostrato di non esserlo, Castillejo ha altre caratteristiche. La soluzione è nel mercato di gennaio: e già circola il nome di uno svedese di grande esperienza...