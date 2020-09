Higuain dopo Matuidi. Fuori uno, quasi due. Juve, manca Khedira: anche per le liste

vedi letture

Blaise Matuidi ha ufficialmente salutato, da giorni. Gonzalo Higuain è in procinto di farlo, con ottime probabilità per seguire il centrocampista francese a Miami. Salutato uno dei tre grandi esuberi di lusso, la Juve si prepara a dire addio anche al secondo. Ma il quadro non è ancora completo. Anche se, dice la saggezza popolare, non c'è due senza tre.

Ora manca Khedira. E sarà più complicato, perché finora il centrocampista tedesco ha detto no a tutte le proposte della Vecchia Signora. Non molto aiutata, in questo caso, da Andrea Pirlo: il tecnico si è esposto mediaticamente per Higuain, chiarendo sin da subito che lo considerava fuori dal progetto. Su Khedira non ha detto le stesse cose e il suo pensiero potrebbe fare la differenza, nella volontà di un giocatore che alla Juve ha già dimostrato di voler rimanere. Potrebbe farlo?

A oggi, non da programmi. Nei piani di mercato c'è il suo addio. Anche per un banale ragionamento numerico, a livello di liste, soprattutto Champions. In questo momento, anche dando per scontati gli addii di Pjaca e Higuain, la Juve avrebbe comunque altri due giocatori da dover cedere o mettere fuori lista in Europa: De Ligt può aiutare (il difensore olandese rientrerà tra oltre due mesi e potrebbe essere inizialmente tenuto fuori lista senza grossi problemi), almeno fino a gennaio. Ma l'affollamento resta.