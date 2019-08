Higuain, Dybala, Mandzukic. Juve, almeno due sono destinati all'addio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Higuain, Mandzukic e Dybala. Sono questi tre i giocatori in cima alla lista dei partenti in casa Juventus, con l'obiettivo chiaro di far spazio a Mauro Icardi. Dei tre, secondo la Gazzetta dello Sport, almeno due sono destinati all'addio: Paulo Dybala continua ad essere il nome in grado di portare più soldi in cassa, ed in tal senso la Juve aspetta l'affondo del PSG (situazione legata all'eventuale addio di Neymar). La situazione Gonzalo Higuain è ancora in stand-by, con la Roma disposta ad assecondare le richieste (prestito da 9 milioni e riscatto a 27) e il Pipita che prende ancora tempo. Quindi Mario Mandzukic: dopo il no allo United, le piste calde restano quelle legate a Bayern Monaco e Borussia Dortmund.