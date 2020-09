Higuain, Dzeko e Suarez: numeri a confronto. Il bosniaco è quello che ha segnato di meno

vedi letture

Gonzalo Higuain via, Edin Dzeko supera Luis Suarez. È questo, a oggi, lo stato dell'arte sull'attacco della Juventus. Se l'argentino è già negli USA, lo stallo per arrivare all'uruguaiano ha portato i bianconeri a un ritorno di fiamma sul bosniaco della Roma. Anche grazie all'affondo di quest'ultima per Milik del Napoli. Abbiamo provato a mettere a confronto i loro numeri nelle ultime cinque stagioni. Che per Dzeko coincidono con l'avventura giallorossa.

Chi va, chi arriva, chi (forse) no. Il re dei goleador, in questa sfida a tre, è proprio Suarez, cioè chi (probabilmente) non arriverà: 173 gol con la maglia del Barcellona nelle ultime cinque annate. Più di Higuain che va via: tra Napoli, Juve, Milan e Chelsea, il Pipita ne ha messi in fila 117. E al terzo posto ecco Dzeko, cioè il bomber che arriverà: da quando è nella Capitale ha siglato 106 marcature. In Europa, però, il bosniaco è quello che ha segnato di più dei tre: 26 gol tra Champions ed Europa League, contro i 18 di Suarez e 16 di Higuain.

Gonzalo Higuain: 117 gol in 231 presenze (95 in 169 in campionato) dal 2015 a oggi. 306 gol in 641 presenze in carriera con i club.

Edin Dzeko: 106 gol in 222 presenze (78 in 172 in campionato) dal 2015 a oggi. 292 gol in 662 presenze in carriera con i club.

Luis Suarez: 173 gol in 240 presenze (131 in 164 in campionato) dal 2015 a oggi. 418 gol in 640 presenze in carriera con i club.