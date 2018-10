Higuain e Cutrone, il Milan dilaga in pochi minuti: 3-1 all'Olympiacos

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gonzalo Higuain porta il Milan in vantaggio al 76'. I rossoneri ribaltano il punteggio grazie alle reti dei due attaccanti, che stanno dimostrando di poter coesistere alla grande. Palla in verticale per il Pipita, che controlla in area di rigore, salta secco un difensore e batte José Sà con un preciso tocco ravvicinato. Due minuti dopo Cutrone realizza la sua doppietta personale, depositando in rete da due passi un assist di Calhanoglu.