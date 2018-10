Higuain e Gattuso, due facce della stessa crisi

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

La sosta sembra non aver fatto bene al Milan e soprattutto a Gonzalo Higuain, a secco nelle ultime due partite. Di lui Gattuso ha detto: "In questo momento non è al massimo della forma ma è colpa anche dell'involuzione della squadra. Non gli arrivano molti palloni giocabili. Non è un problema di singolo, bisogna metterlo nelle condizioni migliori per far bene". Il Pipita è tornato a mostrare un po' di insofferenza nei confronti dei compagni: si sbraccia, suggerisce il passaggio giusto, ma la manovra è lenta, squadra non verticalizza mai e attacca con pochissimi uomini. Emblematica, in questo senso, la voragine che si creava negli ultimi 25-30 metri quando Higuain, soprattutto nei primi minuti, veniva a prendersi palla a centrocampo. Senza Suso e Calhanoglu i rossoneri sono prevedibili e non riescono a trovare fonti di gioco alternative. Così, anche un attaccante straordinario come l'argentino diventa inutile. E il nervosismo gli fa sbagliare anche i gol più semplici, come accaduto al termine del primo tempo.

"In questo momento devo essere bravo a capire chi può essere pronto a scendere incampo, chi ha la mentalità giusta". In poche parole, Gennaro Gattuso ha riassunto gli ultimi sei anni della storia del Milan: troppi giocatori schiacciati dal peso della maglia e dalle responsabilità, non all'altezza di un palcoscenico come San Siro, che mette soggezione. Una mediocrità che, per dirla con le parole del tecnico, si tocca con mano e che non riguarda solo le riserve, perché molti intoccabili tendono a nascondersi quando il gioco si fa duro, mostrando limiti evidenti sul piano della personalità e del carattere. E fa impressione che a dirlo, in tono quasi rassegnato e dimesso, sia stato un personaggio carismatico e combattivo come Ringhio. Forse si ricorda che a pagare, in questo periodo, sono stati gli allenatori; molti erano giovani e inesperti, ma se il materiale non è di primissima scelta, non si può costruire qualcosa di solido e duraturo.