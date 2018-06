Higuain e il sogno Premier. Ma le possibilità sono un rebus

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus che verrà passa da alcuni dubbi, da altrettanti sogni e da solidi obiettivi. Il primo è Gonzalo Higuain. "Sto bene alla Juventus, mi piacerebbe la Premier League". Una porta aperta per il futuro, mentre la Vecchia Signora non lo considera incedibile. Chiede 60 milioni di euro almeno ma per dire chi possa comprarlo, serve prima sciogliere un altro rebus. Ovvero quello relativo al valzer delle panchine di Premier League perché a conti fatti le due di Manchester sono a posto così e l'Arsenal davanti ha Lacazette e Aubameyang. Restano così il Tottenham, che magari con Pochettino al Real Madrid potrebbe dare alle Merengues pure Kane. Però è ancora fantamercato, così come quel che sarà del Chelsea. Che ora ha Conte, Morata, che però guarda verso la Francia e Blanc, che può far partire lo spagnolo e che tra gli obiettivi mette anche il Pipita. E' chiaro che, da lì, la Juventus dovrà decidere cosa fare e come investire quegli eventuali, possibili e potenziali soldi. Lo stesso Morata è un'ipotesi, ma Allegri e Paratici non paiono troppo convinti dall'efficacia dello scambio, considerato che la spesa sarebbe più o meno equivalente. Cavani e Lewandowski due sogni ora troppo costosi, Icardi un'eventualità che fa tremare la tifoseria dell'Inter e che adesso non è contemplata da Suning. Però lo stallo sul rinnovo dell'argentino è un segnale non certo di totale chiarezza, così come le parole di Higuain. Che si dice "felice a Torino dove mia figlia crescerà". Poi aggiunge "per adesso". E la Premier League si trasforma in orizzonte ancora meno improbabile.