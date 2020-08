Higuain e Juventus, muro contro muro: niente sconti ma il Pipita non ha offerte

Il caso Gonzalo Higuain è tra i temi del giorno in casa Juventus: come scrive oggi il Corriere di Torino, difficile trovare un’offerta per il Pipita, che sia il River Plate o qualunque altro club. E l’argentino, a sua volta, ha detto e ribadito al club bianconero di non avere alcuna intenzione di fare sconti sull’ingaggio ancora in ballo (7,5 milioni netti per l’ultimo anno di contratto più altri 1,5 milioni attesi dalla scorsa stagione): per bilanciare l’eventuale minusvalenza di 18 milioni dovrebbe invece rinunciare a tutto o quasi. Non se ne parla, almeno così fa sapere il giocatore. E mentre dall’Argentina rimbalzano di nuovo voci che vogliono Higuain intenzionato a non tornare a Torino, o addirittura a considerare l’ipotesi del ritiro, le parole di suo papà Jorge suonano minacciose.