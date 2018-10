Higuain è l'eccezione: i volti nuovi del Milan non convincono

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola analizza il calciomercato del Milan dopo dieci turni di campionato. Eccezion fatta per Gonzalo Higuain, i nuovi acquisti definiti questa estate non sembrano ingranare. Caldara in questo momento non è valutabile in quanto rientro da poco e in campo solo contro il Dudelange. Bakayoko, impacciato nel derby, continua a non convincere. Castillejo dopo l'exploit col Sassuolo è tornato nell'ombra e Laxalt, che in molti vorrebbero vedere più utilizzato, al momento è solo una riserva.