Higuain e la Juventus, l'addio è alle battute finali. Ha scelto Miami, manca solo la buonuscita

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Gonzalo Higuain. Il fratello Nicolas è a Torino per chiudere la pratica dell'addio e dare al fratello il futuro scelto. Il destino è Miami, all'Inter di David Beckham e Blaise Matuidi. Resta solo da definire come separarsi: il Pipita chiede i 7,5 milioni di euro spettanti come ingaggio per la stagione come buonuscita. La Juventus vorrebbe ridurre quanto possibile la cifra, anche se l'argentino vorrebbe che la Vecchia Signora pagasse parte dello stipendio, con questa buonuscita, per la prima stagione in MLS.