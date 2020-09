Higuain e la Juventus. L'addio è vicino ma serve l'intesa col fratello Nicolas sulla rescissione

vedi letture

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Gonzalo Higuain. Nessuno scatto ancora sul domani del Pipita, l'Inter Miami è pronto a chiudere l'affare ma non ai 7.5 milioni ora percepiti dall'argentino a Torino. Il fratello-agente Nicolas sarà in Italia, le parti cercheranno l'accordo per la rescissione: la MLS è il destino più probabile ma serve che Higuain accetti di abbassare le pretese.