© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il complicato rapporto di Gonzalo Higuain con le finali, ultimo capitolo. Il Pipita seguirà dalla panchina, almeno nelle prime battute, la gara di oggi contro la Juventus ( clicca qui per il live TMW ), proseguendo la sua tribolata esperienza con gli atti finali di una competizione. Quella odierna è infatti la quindicesima finale nella carriera di Higuain. Non tutte disputate: ove dovesse entrare in campo, sarebbe infatti la quattordicesima disputata. Fin qui, bilancio perfettamente in parità: sette finali vinte, sette perse. Di quelle vinte, appunto, una non giocata: in Copa del Rey, contro il Barcellona, quando era tesserato con la maglia del Real Madrid. L'occasione di portarsi in vantaggio nel rapporto con le finali? Per ora, pare sfumare. Non chiedete lumi in Argentina, però: con l'Albiceleste, infatti, sono tre finali perse su tre.