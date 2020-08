Higuain è un problema per la Juventus. Ma non è l'unico, anzi

vedi letture

La Juventus ha un potenziale praticamente infinito sul mercato. Quello degli scambi, però. Perché se è vero che i bianconeri hanno una profondità di rosa incredibile, la gestione stipendi in periodo di Coronavirus sta portando più di qualche difficoltà. Cosa significa? Che avete una rosa di venti giocatori che nessun'altra squadra di A si può permettere - eccezion fatta per l'Inter, ma che non ha nessuna intenzione di aiutare gli avversari - fra acquisto e ingaggio porta a una immobilità sul mercato.

SIMBOLO HIGUAIN - Un anno fa la Roma avrebbe voluto il Pipita per sostituire un partente Dzeko, poi il bosniaco è rimasto con rinnovo - e ritocco contrattuale - e l'argentino comunque non aveva nessuna intenzione di cambiare aria. Così la Juventus ha fatto buon viso a cattivo gioco. Higuain però blocca tutti i discorsi in entrata, per un centravanti di livello perché prende 7,5 milioni di euro e non può essere un asset. Anche rescindere non sembra un'opzione percorribile.

TUTTI GLI ALTRI - Obiettivamente non è l'unico. In difesa Rugani costa 3,5 milioni di euro annui, anche se è praticamente zero il suo ammortamento. Danilo è arrivato per una cifra altissima l'anno scorso perché coinvolto in uno scambio con Cuadrado, mentre Pellegrini è a bilancio per 18 milioni di euro: evidentemente troppo per chiunque per fare plusvalenza. Ramsey e Rabiot hanno ingaggi spaventosi e non han fatto la differenza, Douglas Costa e Bernardeschi sono valutati abbastanza ma - per motivi diversi - non hanno un compratore pronto a sborsare quattrini. Insomma, la Juve si è incartata come a Scala 40 per non fare vincere gli altri. E ora il conto rischia di essere salato.