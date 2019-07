© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Roma pressa per chiudere per Gonzalo Higuain: Tuttosport oggi in edicola riparte dalle parole del ds Gianluca Petrachi che ha spiegato che "può fare alla Roma quel che ha fatto Batistuta". Ci spera anche Nicolò Zaniolo: le parti ne stanno parlando da più di un mese, Paratici e il collega giallorosso hanno provato a imbastire una trattativa senza successo entro fine giugno. I contatti proseguono, se Higuain accetterà la Roma, Zaniolo diventerà bianconero.