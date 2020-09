Higuain già a Miami chiude un capitolo. Ora la Juve lavora ad almeno altre due uscite

Gonzalo Higuain è già in Florida dove, dopo l’accoglienza ricevuta da uno dei proprietari dell’Inter Miami, sta sistemando gli ultimi dettagli per poi apporre la firma sul contratto che lo legherà al club statunitense fino al dicembre del 2022. Nelle idee bianconere però, quella dell’ex Napoli, è solo una delle almeno due ulteriori separazioni stimate.

NON C’È SPAZIO PER KHEDIRA - Dal rinnovo di contratto fino al 2021 a 6 milioni più bonus firmato nel settembre del 2018 Sami Khedira ha collezionato con la maglia della Juventus ha collezionato 32 presenze con un gol e un assist all’attivo. Numeri che spiegano le difficoltà fisiche del tedesco nel poter essere ritenuto un giocatore di affidamento. Questo il motivo per il quale la Juventus e Andrea Pirlo punterebbero volentieri su altro con discorsi impostati dalla dirigenza per la risoluzione del contratto, ma con una perdita di poco conto considerato il valore a bilancio poco superiore ai 100 mila euro, e le poche offerte giunte sul tavolo bianconero e dell'ex Real Madrid. Al momento però Khedira è stato chiaro: nessuno sconto sulla buonuscita con la volontà di ottenere tutta la cifra che gli spetta per la prossima stagione oltre che quanto sospeso con l’accordo sugli stipendi di questa appena terminata.

UNO DI TROPPO SULLE FASCE - Con il rientro di Luca Pellegrini la Juve dispone di due alternative sulla destra, Cuadrado e Danilo, e due sulla sinistra, l’ex Cagliari appunto, e Alex Sandro. Più il jolly Mattia De Sciglio, spendibile per entrambe le fasce ma spesso più in infermeria che a disposizione degli allenatori. Ieri il sondaggio, al momento nulla più, del Villarreal costretto a sostituire l’infortunato Alberto Moreno. Il contratto di 3 milioni a stagione fino al 2022 e la poca affidabilità spingono, almeno nelle idee, l'ex Milan lontano da Torino: con circa 5 milioni di incasso la Juve registrerebbe una leggera plusvalenza. La richiesta dunque non si allontana da quella cifra. E il futuro è già in casa: Luca Pellegrini è pronto a prenderselo.