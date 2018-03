Higuain gol: Juve in vantaggio contro l'Atalanta alla mezz'ora

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juventus in vantaggio contro l'Atalanta. Rete dell'1-0 firmata da Gonzalo Higuain in contropiede con l'argentino che è stato servito da Douglas Costa in profondità e ha battuto Berisha con un diagonale con il destro. Bianconeri per il momento a +4 sul Napoli.