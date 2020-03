Higuain ha origine basche e può firmare con l'Athletic Bilbao. In Spagna rimbalza la notizia

Clamorosa idea di mercato in casa Athletic Bilbao in vista della prossima stagione. Come noto il club ha una filosofia precisa e stringente in fatto di acquisti sul mercato, con i giocatori acquistati che devono necessariamente essere baschi o avere origini (anche fra gli antenati) basche.

Da qui la bomba di Marca: il quotidiano spagnolo spiega come l'Athletic Bilbao, in vista della prossima stagione, possa pensare a Gonzalo Higuain. Esatto, proprio l'attaccante argentino (nato a Brest, in Francia) della Juventus. E il motivo è presto detto: Higuain è pronipote di un basco emigrato in Argentina tanti anni fa. Parecchi anni fa fu lo stesso padre di Higuain, Jorge, a confermare questa origine: "Mio nonno era di origine basca-francese. Mio padre mi ha sempre detto che il nonno era convinto del fatto che i baschi non fossero né francesi né spagnoli, ma semplicemente baschi".