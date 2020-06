Higuain: "Ho capito che la Juve aveva bisogno di me". Ora tutti pronti a sognare l'HDR

“Ho capito che la squadra aveva bisogno di me”. Così Gonzalo Higuain, dopo la partita vinta per 4-0 della Juventus sul Lecce anche grazie alla sua rete, ai microfoni di Sky. Il Pipita ha raccontato dei suoi dubbi e delle sue difficoltà personali. E di cosa, appunto, lo ha portato a tornare a Torino per completare la stagione. Un’arma in più non da poco: probabilmente il tridente dei sogni è un progetto irrealizzabile, lo abbiamo già visto nel corso della stagione pre-Covid. Ma, ora che hanno segnato tutti e tre nella stessa partita, siamo già tutti pronti a tornare a immaginare l’HDR in campo. È anche questo il bello del calcio che torna.