Higuain preoccupa anche la Juve: tre scenari senza riscatto del Milan

La situazione legata a Gonzalo Higuain preoccupa anche la Juventus. Perché c'è il rischio che il Milan non riscatti il Pipita a fine stagione, nonostante i 18 milioni di euro investiti dai rossoneri la scorsa estate per il prestito. Il club meneghino non ha l'obbligo di esercitare il riscatto, dunque non è vincolato nel versare gli altri 36 milioni di euro pattuiti qualche mese fa con la Vecchia Signora. Dunque, la Juventus potrebbe fare i conti col ritorno di Higuain a Torino e con lo scenario di una minusvalenza per il suo bilancio.

Tuttosport in edicola scrive che, nel caso del Pipita nuovamente bianconero, il ds Fabio Paratici dovrà provare a cedere l'ex Napoli per una cifra vicina ai 36 milioni: c'è il Chelsea sullo sfondo, con Maurizio Sarri sempre interessato all'argentino già per questo gennaio ma non sarà facile. Il secondo scenario vedrebbe il Milan lasciar cadere l'opzione per il riscatto, per poi offrire meno dei 36 milioni pattuiti. Soluzione però difficile, visto che non sembra esserci grandissima sintonia tra il calciatore e l'ambiente milanista.

Il terzo scenario è ancora più remoto, con Higuain alla Juventus per almeno una stagione. Sarebbe un compito arduo per Max Allegri trovargli un posto in squadra, ma anche per la dirigenza che dovrebbe fare i conti con i 14 milioni di euro lordi di ingaggio del Pipita più il costo di ammortamento fissato a 18 milioni a stagione.