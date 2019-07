© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gonzalo Higuain pensa soltanto alla Juve. Secondo Sky Sport, infatti, il Pipita non starebbe prendendo in considerazione il corteggiamento della Roma o di altri club. L'argentino si sta allenando con un preparatore atletico personale, per presentarsi in ritiro in forma e convincere Maurizio Sarri a puntare ancora su di lui. L'attaccante crede di poter essere la spalla ideale per Cristiano Ronaldo nell'attacco bianconero.