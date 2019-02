Higuain, il Chelsea punta allo sconto dalla Juve

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Operazione sconto. Potrebbe essere questo l’obiettivo del Chelsea in vista della prossima sessione estiva in merito al futuro di Gonzalo Higuain. Secondo quanto riportato da ESPN in Gran Bretagna, infatti, la volontà dei Blues sembra essere quella di raggiungere un accordo con la Juventus che contribuisca ad abbassare il prezzo per il riscatto del Pipita. L’attuale accordo prevederebbe il pagamento di 36 milioni di euro, ma in casa Chelsea c’è la strenua convinzione di poter arrivare ad ottenere uno sconto sostanziale forti della contestuale volontà bianconera di privarsi a titolo definitivo del proprio ex numero 9.