Higuain in Argentina nonostante la quarantena, il fratello: "Nostra madre ha un cancro da 4 anni"

Ha fatto scalpore il ritorno di Gonzalo Higuain in Argentina nonostante la quarantena imposta ai giocatori della Juventus dopo il contagio di Daniele Rugani e Blaise Matuidi. A difendere la scelta del 'Pipita', comunque negativo al tampone per rilevare la presenza o meno del COVID-19, è intervenuto così via Twitter suo fratello Nicola Higuain: "Nostra madre ha un cancro da quattro anni e non fermerà la sua lotta contro la malattia. Chiediamo un po' di rispetto e di considerazione", le sue parole sui social.