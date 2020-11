Higuain incorona il suo re del gol di tutti i tempi: "Ronaldo, il Fenomeno. E Messi è davvero unico"

Il miglior attaccante di sempre? Ronaldo, il "Fenomeno". Gonzalo Higuain, intervistato da ESPN, ha incoronato il campione brasiliano a dispetto del suo ex compagno di squadra alla Juventus, Cristiano Ronaldo: "Nella storia abbiamo visto centravanti fortissimi, ma il migliore di tutti è stato indubbiamente Ronaldo, il Fenomeno. Ho sempre voluto essere come lui e in campo ho cercato di emularlo".

Non è mancata poi neanche una battuta da parte del centravanti attualmente in forza all'Inter Miami sul suo connazionale Lionel Messi: "Leo è magico. Tutto per lui sembra naturale. È nato così, Messi fa tutto senza sforzo in campo. Questo è ciò che lo rende unico".