Higuain, la punta per CR7. Per Dybala tempi duri alla Juve

I novanta minuti di panchina di oggi non possono certo essere equiparati ad una bocciatura, né parziale né definitiva, ma la buona prova di Gonzalo Higuain, il rapporto che lega il Pipita a Sarri e il coinvolgimento totale dello stesso all'interno del progetto bianconero, impensabile un mese fa, prospettano settimane difficili a Torino per Paulo Dybala. Non tanto per l'assenza dal campo di oggi, quando per i segnali lanciati dall'altro argentino, quello con la maglia numero 21, capace di intendersi alla perfezione con il centro di gravità permanente del mondo bianconero, ovviamente Cristiano Ronaldo.

Il feeling tra i due, nato e affinato ai tempi di Madrid, sembra essere lo stesso di allora, a tanti anni di distanza: ed è già partita la teoria secondo cui il Pipita potrebbe essere il "Benzema" perfetto per CR7. Tradotto: l'attaccante che sacrifica la propria fame di gol per mettersi al servizio dell'asso lusitano, rubare marcatori e aprire gli spazi per consentire al lusitano di fare le valanghe di gol che in carriera ha sempre fatto. E se l'idea parte da Ronaldo stesso, per Dybala si annunciano tempi duri...