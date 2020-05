Higuain, la storia con la Juventus è finita. Però in Argentina c'è crisi

Gonzalo Higuain è oramai agli sgoccioli della sua esperienza con la Juventus, quattro estati dopo il suo approdo in bianconero. Lo era già nel 2018, con la cessione al Milan prima e al Chelsea dopo, ma dopo una stagione tra alti e bassi è tornato alla Juve. Buone prestazioni all'inizio, il raggiungimento di un plateau e poi un peggioramento sensibile. La crisi del Coronavirus ha accelerato ancora di più i problemi, con il rientro di Higuain dopo un lungo periodo in Argentina, con voci che volevano rimanesse in Sudamerica per evitare il ritorno a Torino.

CRISI ARGENTINA - L'idea è che il River Plate sia intenzionato a fare un colpo alla Tevez con il Boca Juniors. Ai tempi erano stati inseriti alcune opzioni per i giovani, come Bentancur, il migliore pescato dall'operazione Carlitos. Stavolta il nome può essere quello di Carrascal, trequartista dei Millionarios. Il problema è che Higuain è a bilancio per 18 milioni di euro: con uno scambio potrebbe essere aggirato il problema, ma la crisi nel calcio argentino è palpabile, ancor più che nel resto del mondo legato al calcio.