Higuain: "Lautaro-Barcellona? Difficile dire di no a Messi, non vorrei essere nei suoi panni"

Nel corso della lunga intervista concessa a TyC Sports, l'attaccante della Juventus Gonzalo Higuain ha parlato anche dei rumors sul possibile futuro del suo connazionale Lautaro Martinez al Barcellona: "Lautaro sta bruciando le tappe. Oggi si trova in un grandissimo club come l'Inter nonostante sia molto giovane, ha già giocato la Copa América, ha segnato tanti gol e ha sicuramente tutto per diventare il numero 9 della Nazionale argentina. Ma tutto dipende da lui, non è facile prendere una decisione. A 18 anni mi cercò il Real Madrid e io non risposi: 'No, aspetto di essere più grande'. Uno non sa mai cosa possa succedere dopo. Non voglio esprimermi su questo argomento per evitare polemiche, ma il fatto che ti voglia il Barcellona, che ti voglia Messi... Dico solo che non vorrei essere nei panni di Lautaro, è molto difficile dire di no in questo caso", le dichiarazioni del Pipita.