Higuain: "Lautaro può essere il mio erede. E mi piace tantissimo giocare con Dybala"

“Lautaro ha il potenziale per essere il mio successore”. Intervistato da Fox Sports Argentina, nella serata in cui la stella del 10 dell’Inter ha brillato in Europa League, Gonzalo Higuain spende parole al miele per il Toro. Ma anche per un altro connazionale, come Paulo Dybala: “Mi piace molto giocare con lui. Ha tutto per poter crescere ancora”. Un altro messaggio, questo, che non sembra essere propriamente un’apertura alla cessione dalla Juventus.